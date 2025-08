Bellingham hatte Zweifel vor Wechsel zum BVB

Vom 4. bis 9. August schlagen die Borussen ihre Zelte in Österreich auf: Im sechstägigen Trainingslager in Saalfelden bereitet sich die Mannschaft intensiv auf die neue Saison vor. Zwischen den zwei Trainingseinheiten am Dienstag stellte sich Jobe Bellingham, der bisher einzig namhafte Neuzugang des BVB, in einer Medienrunde den Fragen der Journalisten.