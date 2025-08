Sorgen wegen US-Migrationspolitik

Der harte Kurs in der Migrationspolitik von US-Präsident Donald Trump bereitet den Stepanows große Sorgen. „Man versucht, nicht darüber nachzudenken, man versucht, sein Leben zu leben. Aber an manchen Tagen geht das einfach nicht. Es ist, als wäre es in deinem Kopf“, sagte Witali Stepanow und fügte hinzu: „Ich nehme an, so danken es uns die Olympia- und Anti-Doping-Institutionen. So bedanken sie sich dafür, dass man Betrug und Doping aufgedeckt hat.“