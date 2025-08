Auch EU-Fraktionschefs fordern Israel-Sanktionen

Nachdem bereits die EU-Kommission die Sanktionierung Israels wegen des militärischen Vorgehens im Gazastreifen empfohlen hat, drängen nun auch mehrere Fraktionschefs im EU-Parlament auf eine sofortige Reaktion. Die Situation könnte nicht länger als bloßer Notfall betrachtet werden, heißt es in einem Brief an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, an den EU-Ratspräsidenten António Costa und an die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas.