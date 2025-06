Deutsche Teamkapitänin: „Das war bodenlos“

Giulia Gwinn führte in Wien Deutschland als Kapitänin zum 6:0-Sieg gegen Österreich. Die Spielerin von Bayern München ist eine große Persönlichkeit und eine Frau der klaren Worte. Das zeigte sie unlängst nach üblen sexistischen Beleidigungen einer Schiedsrichterin in Deutschland und auch nach dem Nations League-Duell in der Generali Arena.