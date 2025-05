Rothosen-Juniors vor Rückkehr in Vorarlbergliga

Rückkehr in die Vorarlbergliga

Knapp ein Jahr später sind die Dornbirn Juniors drauf und dran, wieder in die Vorarlbergliga zurückzukehren. „Noch ist der Käse nicht gegessen. Aber wir haben den Rückschlag gut verdaut. Es gab im Sommer 2024 und auch im Winter erneut einen großen Umbruch, bei dem wir einige Spieler verloren haben. Im Winter sind gleich sechs Spieler in die Kampfmannschaft aufgestiegen“, sagt Kris Krause, der zusammen mit Philipp Wörz die Juniors führt. Zuletzt haben die Dornbirner in Au im FAN.at Spiel der Runde 2:1 gewonnen. „Au hat seinen besten Stürmer schon früh wegen einer Verletzung verloren, das ist uns entgegengekommen“, erklärt Krause. „Für uns steht die sportliche und spielerische Entwicklung der Spieler im Vordergrund, der Aufstieg in die Vorarlbergliga wäre für alle sicher von Vorteil.“