Mit Treuepunkte-Masche Tirolerin (51) abgezockt

Mobilfunkanbieter warnen vor diesem Trick

Es handelt sich hierbei um eine Masche, mit der derzeit viele Internetbetrüger versuchen, Opfer zu täuschen. In einem weiteren Fall löschte die betroffene Tirolerin zwar diese SMS sofort, wandte sich dann aber an ihren Mobilfunkanbieter. Nach kurzer Prüfung erhielt sie folgende Meldung: „Achtung, es handelt sich um eine Phishing-SMS – also um einen Betrug. Bitte seien Sie vorsichtig und löschen Sie diese Nachrichten unverzüglich!“ Ein guter Tipp, den man sich in ähnlichen Situationen zu Herzen nehmen sollte.