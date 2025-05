„Jakob beginnt nach jeder OP wieder zu kämpfen“

Jakob ist ein aufgeweckter und intelligenter Bub. Wenn man ihn das erste Mal trifft, würde man kaum glauben, was er in seinem jungen Leben bereits durchmachen musste. Jakob ist drei Jahre alt, und vor eineinhalb Jahren wurde die Krankheit LCH diagnostiziert. Die Langerhans-Zell-Histiozytose ist durch die übermäßige Vermehrung von ebendiesen Zellen gekennzeichnet, die sich bei der Krankheit in verschiedenen Organen und Geweben ansammeln und Knötchen bilden – ein Krebs. Bei Jakob geschah dies in der Lunge.