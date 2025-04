Ins Leben zurück nach kompletter Lähmung

2021 ging der Fall durch die Medien. Der Schauspieler und Moderator Richi Kuong – damals 26 Jahre alt – erkrankte an einer schweren Gehirnentzündung. Er fiel ins Koma. Für die Ärzte am Wiener AKH war zunächst unklar, ob der junge Mann jemals wieder aufwachen wird. Kuong schwebte in Lebensgefahr.