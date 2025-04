Was Demenzkranke und ihre Familien wirklich wollen

Dass die Stadt genau zuhört, wenn es um die Anliegen von Demenzkranken geht, hat seinen Grund: Heute müssen rund 30.000 Menschen in der Stadt mit der Bürde leben. Das Altern der Gesellschaft wird diese Zahl schon in 25 Jahren auf 60.000 steigen lassen. Auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker macht klar: „Demenz gehört zur Lebensrealität vieler Menschen dazu, Tendenz steigend. Umso wichtiger ist, dass wir an allen Punkten im Sozialsystem ansetzen, um ein gutes Leben mit Demenz in Wien zu ermöglichen.“