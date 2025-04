Jetzt beginnt das große Köpferollen bei der ÖVP

Nur knapp schrammte die Wiener Volkspartei am bisher schlechtesten Ergebnis in ihrer Parteigeschichte vorbei. 9,24 Prozent wurden im Jahr 2015 erreicht. Damals noch unter Manfred Juraczka. Jetzt waren es um mickrige 0,5 Prozentpunkte mehr. Für ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker ist das Wahldebakel in Wien die erste Bewährungsprobe. Denn die Wiener ÖVP ist für die kommende Legislaturperiode desaströs aufgestellt. Stocker selbst soll sich also in das Schauspiel eingeschalten und Mahrer zum Rücktritt aufgefordert haben.