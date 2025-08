Schlank und fit – das ist auch im Urlaub möglich

Gehirnnahrung aus dem Süden

Mediterrane Ernährung kann aber auch helfen, die Leistungsfähigkeit des Gehirns zu verbessern. Sie ist reich an gesättigten Omega-3-Fettsäuren und arm an tierischen Fetten, die schädlich für die Blutgefäße sind. Entzündungsprozesse im Körper sollen so unterbunden werden, was wiederum eine reibungslose Hirnfunktion unterstützt.