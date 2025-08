Diese Bundesländer sind die echten Sympathieträger

Hauptstädte als Synonym für alles Schlechte

Bleibt noch Wien, das deutlich abgeschlagen am letzten Platz liegt. Kein Wunder, meint OGM-Geschäftsführer Wolfgang Bachmayer. Hauptstädte würden in Befragungen immer als Synonym für alles Schlechte, etwa misslungene Politik, nervige Behörden, angsterregende Gerichtshöfe, spektakuläre Verbrechen und Migrationsprobleme stehen. Washington würde etwa in allen US-Bundesstaaten gehasst. Wien steige mit den 61 Prozent also im Vergleich zu anderen Hauptstädten gar nicht so schlecht aus.