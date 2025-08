Junger Autolenker krachte in Tirol mit Pkw in Wald

Von Bekanntem an Unfallstelle abgeholt

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fehlte vom Unfalllenker aber jede Spur. Sofort wurde mit einer Suchaktion in der Umgebung begonnen. Doch wie weitere Erhebungen der Polizei in Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Rettungsdienst ergaben, konnte der 18-jährige Autolenker sich selbst aus dem Wagen befreien und einen Bekannten anrufen, der ihn von der Unfallstelle wegbrachte. Ein Alkoholtest verlief positiv. Der nach ersten Informationen leicht verletzte Mann wurde zur Abklärung in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht. Den Führerschein ist er vorläufig los.