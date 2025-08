Josefa von Hohenzollern: Babyglück nach Tragödie

Was für ein Schicksal! Im Juni musste Josefa von Hohenzollern, Bürgermeisterin aus Niederbayern und Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt in Leonberg, den größten Verlust ihres Lebens verkraften: Ehemann Harald von Hohenzollern (†63) starb völlig unerwartet an einem plötzlichen Herztod – während einer Reise in Namibia.