„Österreicherin“ Sevastova schlägt Favoritin

Die zweifache Titelverteidigerin der Canadian Open, Jessica Pegula, ist am Freitag überraschend in der dritten Runde des WTA-1000-Turniers in Montreal gescheitert. Sie unterlag der 35-jährigen Lettin Anastasija Sevastova, die seit vielen Jahren in Österreich lebt, mit 6:3,4:6,1:6.