Schon 10 km Blechlawine: Heute droht Mega-Stau

Alfred Obermayr vom ÖAMTC ist nicht überrascht über die Reisewelle, die große Staus verursacht: Zwei Wochen nach Ferienbeginn in Salzburg und beim Start der Schulferien in Bayern und Baden-Württemberg sei vorherzusehen gewesen, dass in Richtung Süden viel los sei. „Besonders an der Grenze am Walserberg und auf der A10 staut es sich. Derzeit dauert es dort bis zum Tauerntunnel eine Stunde länger“, so Obermayr zur „Krone“.