Passagier checkt mit Vogel im Handgepäck ein

Am Flughafen sichergestellt

Der Fall wurde an die Fachleute von „Tierschutz Austria“ gemeldet, die umgehend reagierten und eine „Rettungskette“ für den gefiederten Schützling mittels Aufruf in einer speziellen WhatsApp-Gruppe in Gang setzten: Eine Freiwillige des Projekts „Team Tierschutz“ landete zufällig nur kurze Zeit später in Schwechat und las die Nachricht noch im Flieger. Sie erklärte sich sofort bereit, den Vogel ins Tierschutzhaus nach Vösendorf zu bringen.