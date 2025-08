Tränen, Emotionen, aber: Son will sofort weg

Südkoreas bekanntester Fußballspieler Heung-Min Son will den englischen Erstligisten Tottenham Hotspur nach zehn Jahren verlassen. Das kündigte der 33-jährige Offensivspieler bei einer – sehr emotionalen, bisweilen tränenhaltigen – Pressekonferenz in Seoul an, wo sich das Team derzeit auf die neue Premier-League-Saison vorbereitet.