Taeseok Lee: Wiener Austria schlägt in Südkorea zu

Cup-Sieger

Lee spielte ab 2015 in der Akademie des FC Seoul und schaffte 2021 den Sprung in die erste Mannschaft. Sein Debüt in der südkoreanischen K League feierte er am 7. April 2021, bis zu seinem Wechsel zu den Pohang Steelers im Sommer 2024 machte er insgesamt 89 Ligaspiele für den Klub aus der Hauptstadt. Mit den Steelers gewann er im November 2024 – in Südkorea läuft die Ganzjahresmeisterschaft – den Cup. Beim 3:1-Erfolg im Finale gegen Ulsan HD war er über 120 Minuten im Einsatz. Von September 2024 bis Februar 2025 absolvierte der linke Außenspieler zudem sieben Spiele in der asiatischen Champions League.