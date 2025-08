Die Polizei als Prügelknabe

Leicht hat es die „Exekutive“, wie unsere Polizei im Bürokratendeutsch genannt wird, in diesen Tagen nicht. Die Kriminalität im Lande ist – wohl migrationsbedingt – in den letzten Jahren gewaltig angestiegen. Die Probleme im Straßenverkehr, in den Städten wie auf den Transitstrecken, sind – wohl tourismusbedingt – auch explodiert. Und zu all diesen Belastungen, der sich die Polizei trotz Personalknappheit und schmerzhaften Einsparungen stellen muss, kommt nun massive Schelte: Konkret wird ihr vorgeworfen, sie habe an einer Kärntner Gedenkstätte für NS-Opfer unsensibel und überschießend agiert.