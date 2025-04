Mahrer muss gehen: Figl wird neuer Wiener ÖVP-Chef

Es ist der erwartbare Paukenschlag in der Wiener Stadtpolitik: ÖVP-Chef Karl Mahrer muss nach den herben Verlusten und dem enttäuschenden fünften Platz bei der Wiener Gemeinderatswahl seinen Hut nehmen. Wie der „Krone“ aus der Wiener Stadtpartei bestätigt wurde, wurde auch schon Mahrers Nachfolge geregelt. Markus Figl, bislang ÖVP-Vorsteher im 1. Gemeindebezirk, soll das Ruder übernehmen. Am Nachmittag soll der Beschluss in den schwarzen Gremien fixiert werden.