Seltene Erden: So abhängig ist Europa von China

„Bei einigen der Seltenen Erden hat China als Herkunftsstaat einen besonders hohen Anteil“, so die Statistiker. So kamen nach Deutschland importierte Lanthanverbindungen im vergangenen Jahr zu 76,3 Prozent aus der Volksrepublik. Diese Verbindungen, die unter anderem für die Herstellung von Akkus genutzt werden, machten gut drei Viertel der gesamten Importmenge Seltener Erden aus. „Neodym, Praseodym und Samarium, die unter anderem für Dauermagneten in Elektromotoren verwendet werden, wurden nahezu vollständig aus China importiert“, hieß es.