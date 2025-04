Sacha Delaye erlöste die Lustenauer Austria

Es sollte der letzte Treffer der Partie bleiben, die Austria gewann das Derby mit 2:1 und verschaffte sich damit Luft im Abstiegskampf. Bregenz dagegen stand nach einer guten Vorstellung mit leeren Händen und der fünften Niederlage in Serie da. Außerdem sah Verteidiger Adriel in der Nachspielzeit die gelb-rote Karte, wird in der nächsten Runde gesperrt fehlen. Gleiches gilt für Coach Van Acker, auch der Belgier wurde in der Nachspielzeit noch von der Ersatzbank verwiesen.