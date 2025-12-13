Vorteilswelt
Premier League

Liverpool besiegt bei Salah-Rückkehr Brighton 2:0

Premier League
13.12.2025 19:38

Inmitten des Trubels um Stürmerstar Mohamed Salah hat Liverpool in der englischen Premier League am Samstag einen 2:0-(1:0)-Erfolg über Brighton gefeiert!

0 Kommentare

Der Ägypter stand erstmals nach seiner heftigen Kritik an Trainer Arne Slot und der Vereinsführung wieder im Kader der „Reds“. Salah kam unter stehenden Ovationen bereits in der 26. Minute für den angeschlagenen Joe Gomez auf den Platz und lieferte einen Assist für Doppelpacker Hugo Ekitike (1., 60.).

Salah sorgte für einen Rekord
Damit sorgte Salah auch für einen Rekord: Der 33-Jährige kann nun 277 Torbeteiligungen für einen einzigen Premier-League-Klub vorweisen – und damit mehr als jeder andere Spieler seit Gründung der englischen Profi-Liga 1992. Zuvor hatte sich Salah den Rekord mit Wayne Rooney (Manchester United) geteilt. Liverpool stieß zumindest bis Sonntag auf Rang sechs vor.

Salah, der in den kommenden Tagen zum Afrika-Cup aufbricht, hatte seine Familie zum Spiel eingeladen. Es könne schließlich seine letzte Partie für Liverpool sein, hatte der Offensivstar erklärt. Dass er wieder im Kader aufgeschienen war, war insofern keine Überraschung, als schon Medien über seine Rückkehr berichtet hatten. Beim 1:0-Sieg in der Champions League gegen Inter Mailand war Salah zuletzt aus dem Aufgebot gestrichen worden.

Salah-Großchance in der Nachspielzeit
Bei seiner Einwechslung führte der englische Meister bereits mit 1:0, Ekitikes zweiten Treffer legte Salah dann mit einem Eckball auf. In der Nachspielzeit vergab der Ägypter eine Großchance. Salahs Zukunft bei den „Reds“ ist trotz allem sehr fraglich. „Der Verein hat mir im Sommer viel versprochen. Jetzt sitze ich auf der Bank, also kann ich sagen, dass sie dieses Versprechen nicht gehalten haben“, hatte Salah nach dem Spiel vergangene Woche bei Leeds United (3:3) gesagt und unter anderem damit für große Aufregung gesorgt.

