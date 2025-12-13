Liverpool besiegt bei Salah-Rückkehr Brighton 2:0

Salah-Großchance in der Nachspielzeit

Bei seiner Einwechslung führte der englische Meister bereits mit 1:0, Ekitikes zweiten Treffer legte Salah dann mit einem Eckball auf. In der Nachspielzeit vergab der Ägypter eine Großchance. Salahs Zukunft bei den „Reds“ ist trotz allem sehr fraglich. „Der Verein hat mir im Sommer viel versprochen. Jetzt sitze ich auf der Bank, also kann ich sagen, dass sie dieses Versprechen nicht gehalten haben“, hatte Salah nach dem Spiel vergangene Woche bei Leeds United (3:3) gesagt und unter anderem damit für große Aufregung gesorgt.