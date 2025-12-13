Fans rasten aus: Nacktkontrollen am Eingang!

Was ist da am Samstagabend nur in der deutschen Bundesliga los? Vor dem Derby zwischen Leverkusen und Köln soll es Nacktkontrollen beim Einlass gegeben haben, woraufhin die aktive Szene die Flucht ergriff...
Die Gerüchte überschlagen sich! Vor Anpfiff des Rheinderbys zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Köln peitscht eine Welle der Empörung durch die Fanforen.
Denn: Rund um die BayArena soll sich ein Skandal sondergleichen ereignet haben. Demnach soll es zu unverhältnismäßigen Einlasskontrollen gekommen sein. Den Spekulationen von empörten Anhängern zufolge hätten sie sich nackt ausziehen müssen, um ins Innere zu kommen. Ein Einzelfall oder nicht?
Die szenebekannten FC-Köln-Fans „Zwei Kölsch“ machten ihren Frust über die angeblichen Maßnahmen, die bislang noch nicht von offizieller Seite bestätigt worden sind, öffentlich.
„Nacktkontrollen am Eingang? Was seid ihr für ein erbärmliches D…! Völlig zurecht fährt die Szene vor Spielbeginn wieder nach Hause. Wer die Fußballkultur so mit Füßen tritt, hat in der Bundesliga nichts verloren“, posteten Michael Wurzer und Thomas Lambertz in den sozialen Netzwerken.
Fans empören sich über angebliche Schikanen
Und weiter: „Schafft euer widerliches Konstrukt endlich ab und übergebt euren erschummelten Platz in der Liga endlich an richtige Vereine, die es wert sind, diesen geilen Sport zu zelebrieren. Euch braucht keiner und euer Verhalten ist eines echten Bundesligaclubs nicht würdig“.
Dass es diese „Kontrolle“ zumindest in einem Einzelfall wohl tatsächlich gegeben hat, wurde der „Krone“ von weiteren Augenzeugen inzwischen bestätigt.
Die Atmosphäre in der Arena? Gruselig! Offensichtlich aus Solidarität sind Teile beider Blöcke leer geblieben . . .
