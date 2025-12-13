Koralmbahn: Land Steiermark spricht Warnung aus

Die Koralmbahn wird am Sonntag offiziell – nach den erfolgreichen Sonderfahrten am Freitag – ihren Betrieb aufnehmen. Das zieht auch umfangreiche Fahrplanwechsel bei Zügen in Kärnten und in der Steiermark nach sich. Das Land Steiermark warnte in diesem Zusammenhang vor alten Gewohnheiten ...
Und zwar handelt es sich ums Queren von Eisenbahnkreuzungen – etwa wenn man gewisse Züge zu jahrelang gleicher Zeit gewohnt sei.
FPÖ-Landesrätin mit Appell
Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) appellierte daher für noch mehr Aufmerksamkeit beim Queren von Bahnübergängen: „Ein Merkmal von Eisenbahnkreuzungsunfällen ist, dass rund 85 Prozent der Verunglückten in unmittelbarer Nähe, nämlich innerhalb eines Radius von zehn Kilometern der Eisenbahnkreuzungen wohnen. Es handelt sich also meist um Einheimische, die aus Gewohnheit ,ihre‘ Eisenbahnkreuzung nutzen. Auffällig und tragisch ist auch, dass derartige Unfälle verhältnismäßig oft tödlich enden.“
So gab es 2024 neun Bahnunfälle mit neun Verletzten und zwei Getöteten. Innerhalb der vergangenen 20 Jahre kam es an steirischen Eisenbahnkreuzungen zu 102 Unfällen mit Personenschaden, mit 119 Verletzten und 34 Getöteten. Man versuche seit Herbst 2024 mit der „Sicha Umi!“-Kampagne zusammen mit ÖBB, Steiermarkbahn und Polizei das Bewusstsein für die Gefahren an Bahnübergängen zu schärfen.
Die steirische Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ)
Steiermark: 90 Prozent aller Züge haben neuen Fahrplan
Mit dem Fahrplanwechsel und der Inbetriebnahme der Koralmbahn am Sonntag kommen neue Verbindungen im Fern- und im Nahverkehr. 90 Prozent aller Züge in der Steiermark haben nun einen neuen Fahrplan. In der Weststeiermark zum Beispiel steigert die GKB das S-Bahn-Angebot um 40 Prozent, zwischen Liezen und Stainach-Irdning in der Obersteiermark verkehren im Nahverkehr doppelt so viele Züge.
Aber auch bei den jeweiligen Bahnen gibt es Änderungen. Die Übelbacher S-Bahn zum Beispiel fährt nun auch Samstagnachmittag oder die Radkersburger Bahn auch bis in die Nacht.
Aus für Intercity-Bus Graz-Klagenfurt
Für eine jahrzehntelange Busroute hieß es mit Samstag Abschied nehmen. Die ÖBB stellt den Intercity-Bus mit Doppelstockwagen von Graz über die Pack auf der A2 nach Wolfsberg und Klagenfurt ein. Die Busfahrt hat etwa zwei Stunden gedauert und war die schnellere Alternative zur Zugfahrt von Graz über Bruck/Mur, Knittelfeld, Friesach in Kärnten, Treibach-Althofen und St. Veit/Glan nach Klagenfurt gewesen.
Letztere hatte rund drei Stunden in Anspruch genommen, inklusive Umsteigen in Bruck. Mit der schnellen Direktverbindung von rund 41 Minuten zwischen Graz und Klagenfurt mit dem Koralmjet wurde die Busverbindung nun obsolet.
