Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Gewohnheitseffekt“

Koralmbahn: Land Steiermark spricht Warnung aus

Österreich
13.12.2025 20:18

Die Koralmbahn wird am Sonntag offiziell – nach den erfolgreichen Sonderfahrten am Freitag – ihren Betrieb aufnehmen. Das zieht auch umfangreiche Fahrplanwechsel bei Zügen in Kärnten und in der Steiermark nach sich. Das Land Steiermark warnte in diesem Zusammenhang vor alten Gewohnheiten ...

0 Kommentare

Und zwar handelt es sich ums Queren von Eisenbahnkreuzungen – etwa wenn man gewisse Züge zu jahrelang gleicher Zeit gewohnt sei. 

FPÖ-Landesrätin mit Appell
Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) appellierte daher für noch mehr Aufmerksamkeit beim Queren von Bahnübergängen: „Ein Merkmal von Eisenbahnkreuzungsunfällen ist, dass rund 85 Prozent der Verunglückten in unmittelbarer Nähe, nämlich innerhalb eines Radius von zehn Kilometern der Eisenbahnkreuzungen wohnen. Es handelt sich also meist um Einheimische, die aus Gewohnheit ,ihre‘ Eisenbahnkreuzung nutzen. Auffällig und tragisch ist auch, dass derartige Unfälle verhältnismäßig oft tödlich enden.“

Im Vorjahr gab es neun Bahnunfälle mit neun Verletzten und zwei Getöteten.
Im Vorjahr gab es neun Bahnunfälle mit neun Verletzten und zwei Getöteten.(Bild: P. Huber)

So gab es 2024 neun Bahnunfälle mit neun Verletzten und zwei Getöteten. Innerhalb der vergangenen 20 Jahre kam es an steirischen Eisenbahnkreuzungen zu 102 Unfällen mit Personenschaden, mit 119 Verletzten und 34 Getöteten. Man versuche seit Herbst 2024 mit der „Sicha Umi!“-Kampagne zusammen mit ÖBB, Steiermarkbahn und Polizei das Bewusstsein für die Gefahren an Bahnübergängen zu schärfen.

Zitat Icon

Ein Merkmal von Eisenbahnkreuzungsunfällen ist, dass rund 85 Prozent der Verunglückten in unmittelbarer Nähe der Eisenbahnkreuzungen wohnen.

Die steirische Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ)

Steiermark: 90 Prozent aller Züge haben neuen Fahrplan
Mit dem Fahrplanwechsel und der Inbetriebnahme der Koralmbahn am Sonntag kommen neue Verbindungen im Fern- und im Nahverkehr. 90 Prozent aller Züge in der Steiermark haben nun einen neuen Fahrplan. In der Weststeiermark zum Beispiel steigert die GKB das S-Bahn-Angebot um 40 Prozent, zwischen Liezen und Stainach-Irdning in der Obersteiermark verkehren im Nahverkehr doppelt so viele Züge.

Die neue Koralmbahn zieht auch umfangreiche Fahrplanwechsel bei Zügen in Kärnten und in der ...
Die neue Koralmbahn zieht auch umfangreiche Fahrplanwechsel bei Zügen in Kärnten und in der Steiermark nach sich.(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)

Aber auch bei den jeweiligen Bahnen gibt es Änderungen. Die Übelbacher S-Bahn zum Beispiel fährt nun auch Samstagnachmittag oder die Radkersburger Bahn auch bis in die Nacht.

Lesen Sie auch:
Am Freitag kurz nach 13.30 Uhr sorgte diese Staubwolke aus dem Tunnel für einen Einsatz.
ÖBB zum Großeinsatz
Staubwolke aus Koralmtunnel: „Das kann vorkommen“
13.12.2025
Starke Bahnindustrie
So viel Österreich steckt in der neuen Koralmbahn
13.12.2025
Infos, Bilder, Stimmen
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
12.12.2025

Aus für Intercity-Bus Graz-Klagenfurt
Für eine jahrzehntelange Busroute hieß es mit Samstag Abschied nehmen. Die ÖBB stellt den Intercity-Bus mit Doppelstockwagen von Graz über die Pack auf der A2 nach Wolfsberg und Klagenfurt ein. Die Busfahrt hat etwa zwei Stunden gedauert und war die schnellere Alternative zur Zugfahrt von Graz über Bruck/Mur, Knittelfeld, Friesach in Kärnten, Treibach-Althofen und St. Veit/Glan nach Klagenfurt gewesen.

Die jahrzehntelange Busverbindung von Graz nach Klagenfurt wird eingestellt.
Die jahrzehntelange Busverbindung von Graz nach Klagenfurt wird eingestellt.(Bild: Christian Jauschowetz)

Letztere hatte rund drei Stunden in Anspruch genommen, inklusive Umsteigen in Bruck. Mit der schnellen Direktverbindung von rund 41 Minuten zwischen Graz und Klagenfurt mit dem Koralmjet wurde die Busverbindung nun obsolet.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
160.706 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
158.013 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
149.167 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Mehr Österreich
„Gewohnheitseffekt“
Koralmbahn: Land Steiermark spricht Warnung aus
Ehrung in Vilnius
Wels ist nun ganz offiziell Weihnachtshauptstadt
Krone Plus Logo
Ansturm auf die City
Wer entscheidet, dass ein Adventmarkt dichtmacht
Bei Nacht gestartet
Harakiri-Aktion auf der Zugspitze: Wanderer in Not
Besitzerin erleichtert
Hund stürzt in Bach: Feuerwehr rettet Vierbeiner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf