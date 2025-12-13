Koralmbahn: Land Steiermark spricht Warnung aus

Und zwar handelt es sich ums Queren von Eisenbahnkreuzungen – etwa wenn man gewisse Züge zu jahrelang gleicher Zeit gewohnt sei.

FPÖ-Landesrätin mit Appell

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) appellierte daher für noch mehr Aufmerksamkeit beim Queren von Bahnübergängen: „Ein Merkmal von Eisenbahnkreuzungsunfällen ist, dass rund 85 Prozent der Verunglückten in unmittelbarer Nähe, nämlich innerhalb eines Radius von zehn Kilometern der Eisenbahnkreuzungen wohnen. Es handelt sich also meist um Einheimische, die aus Gewohnheit ,ihre‘ Eisenbahnkreuzung nutzen. Auffällig und tragisch ist auch, dass derartige Unfälle verhältnismäßig oft tödlich enden.“