74 Millionen Euro freigegeben! Universität baut um

13.300 Studierende brauchen Platz

Die Detailpläne über den Ausbau werden nächste Woche bekanntgegeben. Seit Jahren heißt es: Die Universität muss in die Stadt. Das wird auch umgesetzt. 13.300 Studierende besuchen die Universität Klagenfurt. „Die Zahlen steigen, besonders bei internationalen Studierenden. An diesen Erfolg will die Universität Klagenfurt in den nächsten Jahren ganz gezielt anknüpfen. Es sind sehr attraktive Studienangebote entstanden. Wir haben hier einen einzigartigen Campus und tolle Betreuungsverhältnisse. Das Studienangebot der Universität Klagenfurt wird in den nächsten Jahren noch attraktiver werden. Wenn es uns jetzt auch noch gelingt – gemeinsam mit Stadt und Land – günstigen und attraktiven Wohnraum für unsere Studierenden zu schaffen, dann werden wir noch mehr Studierende anlocken können“, sagt Rektorin Ada Pellert.