Wels ist nun ganz offiziell Weihnachtshauptstadt

In Vilnius sah sich Jungreithmair, der auch Gesellschafter der Welser Christkind GmbH ist und seine Masterarbeit zum Thema Weihnachtsmärkte schrieb, nach neuen Impulsen um. „Wir werden wachsen müssen. Erst Ideen gibt es schon. Mit Vilnius eint uns, dass wir seit vielen Jahren eine klare Strategie haben und kein Kirchturmdenken zulassen.“ Er meint damit, dass die Welser Weihnachtswelt nicht nur den Adventmarkt umfasst. Den Gesamterfolg machen auch der Lichterpfad und die lokalen Geschäfte aus. Jörg Wanik, Gastronom und Gesellschafter der Christkind GmbH, war vom Trubel in Vilnius beeindruckt: „Die Latte liegt hoch. Wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen.“