Ehrung in Vilnius

Wels ist nun ganz offiziell Weihnachtshauptstadt

Oberösterreich
13.12.2025 19:00
Bürgermeister Andreas Rabl (MItte) bei der Ehrung in Vilnius
Bürgermeister Andreas Rabl (MItte) bei der Ehrung in Vilnius(Bild: Stadt Wels/Hülsmann)

Eine Welser Delegation machte sich auf den Weg nach Vilnius, um in der litauischen Hauptstadt den Titel „Europas Weihnachtshauptstadt 2026“ in Empfang zu nehmen. Bei der Zeremonie nahm Bürgermeister Andreas Rabl die Auszeichnung sichtlich Stolz entgegen. Er rechnet nun mit einem kräftigen Impuls für den Tourismus. 

Über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk durften sich der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) und Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair freuen. Wie berichtet, kürte eine Jury mit hochrangigen EU-Politikern Wels zu Europas Weihnachtshauptstadt 2026. Den Titel nahm die Welser Delegation gestern, Samstag, in Vilnius entgegen. Die litauische Hauptstadt ist der diesjährige Träger dieser renommierten Auszeichnung, die in drei Kategorien verliehen wird: Kleinstädte bis 10.000 Einwohner, Städte bis 100.000 Einwohner (etwa Wels) und Großstädte.

Zitat Icon

2026 wird ein Jahr voller Ereignisse: 2027 geht es mit der Landesgartenschau nahtlos weiter. Ich rechne mit zusätzlichen 500.000 Besuchern in Wels. 

Andreas Rabl, Welser Bürgermeister

Sichtlich stolz nahm Stadtchef Rabl die Ehrung von der ehemaligen EU-Kommissarin Danuta Hübner (Polen) entgegen. Rabl: „Der Titel Weihnachtshauptstadt macht uns europaweit noch bekannter. Gemeinsam mit der Landesgartenschau 2027 rechne ich mit weiteren 500.000 Besuchern.“

In Vilnius sah sich Jungreithmair, der auch Gesellschafter der Welser Christkind GmbH ist und seine Masterarbeit zum Thema Weihnachtsmärkte schrieb, nach neuen Impulsen um. „Wir werden wachsen müssen. Erst Ideen gibt es schon. Mit Vilnius eint uns, dass wir seit vielen Jahren eine klare Strategie haben und kein Kirchturmdenken zulassen.“ Er meint damit, dass die Welser Weihnachtswelt nicht nur den Adventmarkt umfasst. Den Gesamterfolg machen auch der Lichterpfad und die lokalen Geschäfte aus. Jörg Wanik, Gastronom und Gesellschafter der Christkind GmbH, war vom Trubel in Vilnius beeindruckt: „Die Latte liegt hoch. Wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen.“

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
