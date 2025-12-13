Vorteilswelt
Snowboard-Weltcup

Sieg und Platz 2 für ÖSV-Team in Cortina d‘Ampezzo

Wintersport
13.12.2025 19:57
Sabine Payer
Sabine Payer(Bild: Alessandro Annaloro)

Snowboarderin Sabine Payer hat den ersten Saisonsieg in der Tasche! Die 33-Jährige setzte sich am Samstag beim Weltcup im Parallel-Riesentorlauf in Cortina d‘Ampezzo im Finale gegen die Kanadierin Kaylie Buck durch. Für Payer war es der elfte Einzelsieg ihrer Karriere.

Auf Rang zwei landete wie bereits beim Saisonauftakt in China der 40-jährige Benjamin Karl, der sich in seinem Finallauf Lokalmatador Aaron March, auch bereits 39 Jahre alt, aus Italien beugen musste.

„Training und Rennen sind zwei verschiedene Dinge!“
„Im Training ist es auch schon gut gelaufen, aber Training und Rennen sind zwei verschiedene Dinge, das habe ich in China lernen müssen“, sagte Payer, die in Asien Siebente und Dritte gewesen war. Sie habe auch ein bisschen Glück gehabt, dass sie immer den blauen Kurs wählen durfte, fügte sie in Cortina an. Da hatte sie auch im Vorjahr diesen olympischen Bewerb gewonnen. „Es war mega, ich mag den Hang sehr gern. Ich fühle mich im GS megawohl. Ich habe heute ein neues Brett probiert und bin froh, dass das geklappt hat. Ich werde das sehr, sehr, sehr fest genießen.“

Karl will wieder einen raushauen
Karl erklärte, dass man am roten Lauf nicht habe gewinnen können. „Da waren beide Tore ins Flache rein superschlecht. Ich war ein bisschen glücklich, dass ich immer aussuchen durfte.“ Nur im Finale dann nicht. „Ich nehme den zweiten Platz mit. Ich bin megagut drauf, das ist vom Gefühl her super.“ Weiter geht es in Carezza. „Viel Druck für mich. Ich hoffe, ich entspreche den Erwartungen und haue einen raus. Es taugt mir, wenn es schwer ist, wenn es steil ist“, sagte Karl.

Für Claudia Riegler und Fabian Obmann war im Viertelfinale Endstation. Im Achtelfinale schieden Alexander Payer, Arvid Auner (gegen Obmann), Dominik Burgstaller und Andreas Prommegger (gegen Karl) aus.

