Sieg und Platz 2 für ÖSV-Team in Cortina d‘Ampezzo

„Training und Rennen sind zwei verschiedene Dinge!“

„Im Training ist es auch schon gut gelaufen, aber Training und Rennen sind zwei verschiedene Dinge, das habe ich in China lernen müssen“, sagte Payer, die in Asien Siebente und Dritte gewesen war. Sie habe auch ein bisschen Glück gehabt, dass sie immer den blauen Kurs wählen durfte, fügte sie in Cortina an. Da hatte sie auch im Vorjahr diesen olympischen Bewerb gewonnen. „Es war mega, ich mag den Hang sehr gern. Ich fühle mich im GS megawohl. Ich habe heute ein neues Brett probiert und bin froh, dass das geklappt hat. Ich werde das sehr, sehr, sehr fest genießen.“