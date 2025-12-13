Kampf gegen IS: Zwei US-Soldaten in Syrien getötet

Wie ein Pentagonsprecher auf X schrieb, habe die Mission der US-Streitkräfte in Palmyra darin bestanden, laufenden Operationen gegen den IS und den Terrorismus in der Region zu unterstützen.

US-Verteidigungsminister schreibt: Angreifer erschossen

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth repostete den Tweet und schrieb, der Angreifer sei von verbündeten Streitkräften getötet worden. Er schrieb weiter: „Seien Sie gewiss: Wenn Sie Amerikaner angreifen – egal wo auf der Welt -, werden Sie den Rest Ihres kurzen, angstvollen Lebens in dem Wissen verbringen, dass die Vereinigten Staaten Sie jagen, finden und gnadenlos töten werden.“ Die für die Region zuständige Kommandozentrale des US-Militärs (Centcom) sprach von einem Einzeltäter.