Mit Skalpell und Hitze gegen Bauchfellkrebs

Nach der chirurgischen Entfernung des Tumors wird bei dieser Methode die Bauchhöhle mit einer erwärmten Chemotherapie gespült, um verbliebene Krebszellen zu zerstören. 40 bis 43 Grad hat die Medikamentenlösung, die direkt in die Bauchhöhle eingebracht wird. Über einen Zeitraum von etwa 90 Minuten wird der Bauchraum mit der Lösung durchgespült.