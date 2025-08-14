Mit Skalpell und Hitze gegen Bauchfellkrebs

Gegen Metastasen im Bauchraum bei fortgeschrittenen Tumorerkrankung kann eine neue Methode, die sogenannte HIPEC-Therapie, eine wirkungsvolle Behandlungsmethode sein.
Nach der chirurgischen Entfernung des Tumors wird bei dieser Methode die Bauchhöhle mit einer erwärmten Chemotherapie gespült, um verbliebene Krebszellen zu zerstören. 40 bis 43 Grad hat die Medikamentenlösung, die direkt in die Bauchhöhle eingebracht wird. Über einen Zeitraum von etwa 90 Minuten wird der Bauchraum mit der Lösung durchgespült.
„Bei dieser Therapie wirken mehrere Mechanismen zusammen: Im ersten Schritt schädigt die Hitze die empfindlichen Krebszellen, im zweiten wirkt die Chemotherapie, die ein Zellgift ist. Auch die massive Verdünnung durch die eingeleitete Flüssigkeit spielt eine große Rolle“, erklärt OA Dr. Klemens Rohregger, Leiter des Peritonealkarzinosezentrums am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern.
Ist eine Krebserkrankung, bei der sich bösartige Tumorzellen im Bauchfell ansiedeln. Meistens handelt es sich dabei um Metastasen von Tumoren anderer Bauchorgane wie Darm, Magen oder Eierstöcken. In seltenen Fällen kann der Krebs auch direkt im Bauchfell entstehen.
„Durch die Kombination aus Hitze und Zytostatika kann ein frühzeitiges Rezidiv, also dass der Krebs wiederkommt, verhindert werden“, betont Dr. Rohregger. Die Überlebensrate steigt deutlich und in Einzelfällen kann die ansonsten nur palliativ zu behandelnde Krebserkrankung sogar geheilt werden.
Durch die HIPEC-Therapie verbessern sich nicht nur die Überlebensraten deutlich, in Einzelfällen kann die ansonsten nur palliativ zu behandelnde Krebserkrankung sogar geheilt werden.
