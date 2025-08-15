Ein „hörbar“ anderes Kaffeehaus

Gibt es eigentlich Missverständnisse? „Klar passieren die. Aber wir lachen dann meistens gemeinsam darüber – Kollegen wie Gäste.“ Die Kunden wissen zudem zu schätzen, dass es im Café Gutmut um mehr als Kaffee geht – nämlich auch um Teilhabe, Selbstvertrauen und Perspektiven. „Als ich zum ersten Mal hier war, wusste ich nichts von der Besonderheit des Lokals, aber ich mochte es von Anfang an. Cappuccino mit Hafermilch kann ich mittlerweile sogar gebärden“, freut sich Claudia K., die immer wieder zum Lesen, Arbeiten oder Tratschen hierher kommt.