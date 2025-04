Unbewilligter Busparkplatz sorgt für Ärger

Baupolizei lehnt Bewilligungen ab, zwei Verfahren anhängig

Wir haben also auch bei der Baupolizei nachgefragt, die sogar bereits in diesem Fall aktiv wurde. Es wurden zwei Anträge auf Bewilligung „negativ entschieden, wobei der eine Bescheid schon rechtskräftig ist.“ Zusätzlich lässt man uns wissen, dass zwei Verfahren anhängig seien: „Ersteres wegen der illegalen Nutzung als Bus-Stellplatz und zweiteres, weil unserer Aufforderung, die Gehsteig- Auf- und Überfahrt zu entfernen, noch nicht nachgekommen wurde. In beiden Fällen wurde je ein Strafantrag an die für Baurecht zuständige MA 64 gestellt.“