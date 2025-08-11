Vorteilswelt
Auf Baustelle

Schock für Lenker: Lkw kippte beim Abladen um

Tirol
11.08.2025 20:42
Der umgekippte Lkw musste mithilfe von zwei Baggern aufgerichtet werden.
Der umgekippte Lkw musste mithilfe von zwei Baggern aufgerichtet werden.(Bild: ZOOM Tirol)

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich Montag am späten Vormittag auf einer Baustelle in Brixlegg in Tirol. Ein Lkw kippt beim Abladen von Erde plötzlich um. Der Lenker wurde verletzt. 

0 Kommentare

Der Unfall ereignete sich kurz vor Mittag. Der 54-jährige Lenker wollte auf einer Baustelle nahe der Montanwerke Erde abladen. Dabei stand der Lkw auf einem unebenen Untergrund. 

Als der Fahrer mit dem Abladen der Erde begann und die Ladefläche des Kipplasters aufstellte, passierte es. Das Schwerfahrzeug kippte zur Seite und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Lenker wollte noch aus dem Fahrzeug springen, doch das gelang ihm nicht.

Neben der Polizei stand auch die Feuerwehr im Einsatz.
Neben der Polizei stand auch die Feuerwehr im Einsatz.(Bild: ZOOM Tirol)

Der 54-Jährige erlitt bei dem Unfall erhebliche Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Gemeindestraße war während der Aufräumarbeiten gesperrt. Bagger standen im Einsatz, um den Lkw wieder aufzurichten.  

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Tirol

