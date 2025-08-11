Schock für Lenker: Lkw kippte beim Abladen um

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich Montag am späten Vormittag auf einer Baustelle in Brixlegg in Tirol. Ein Lkw kippt beim Abladen von Erde plötzlich um. Der Lenker wurde verletzt.
Der Unfall ereignete sich kurz vor Mittag. Der 54-jährige Lenker wollte auf einer Baustelle nahe der Montanwerke Erde abladen. Dabei stand der Lkw auf einem unebenen Untergrund.
Als der Fahrer mit dem Abladen der Erde begann und die Ladefläche des Kipplasters aufstellte, passierte es. Das Schwerfahrzeug kippte zur Seite und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Lenker wollte noch aus dem Fahrzeug springen, doch das gelang ihm nicht.
Der 54-Jährige erlitt bei dem Unfall erhebliche Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Gemeindestraße war während der Aufräumarbeiten gesperrt. Bagger standen im Einsatz, um den Lkw wieder aufzurichten.
