USA machen Rückzieher

Trump legt neue Zölle gegen China vorerst auf Eis

Wirtschaft
11.08.2025 21:44
Frostige Zeiten zwischen Peking und Washington
Frostige Zeiten zwischen Peking und Washington

US-Präsident hat erneut einen Zoll-Rückzieher vollzogen. Der Republikaner verschiebt die angedrohte Erhöhungen gegen China um weitere 90 Tage. Trump zeigte sich zuletzt optimistisch über den Verlauf der Verhandlungen.

0 Kommentare

Trump habe einen entsprechenden Erlass unterzeichnet, sagte ein Regierungsvertreter am Montag. Am Dienstag wären anderenfalls Zölle von mehr als 100 Prozent auf Waren des jeweils anderen fällig geworden. Eine Stellungnahme Chinas lag zunächst nicht vor.

Beide Seiten hatten im Mai nach Gesprächen in Genf ihre geplanten Aufschläge – 145 Prozent für chinesische Importe in die USA, 125 Prozent für US-Einfuhren in die Volksrepublik – zunächst um 90 Tage ausgesetzt.

Trump zeigt sich zufrieden
Die Verhandlungen würden „ziemlich gut“ laufen, hatte Trump am Montag vor Journalisten im Weißen Haus gesagt. Er betonte zudem seine „sehr gute Beziehung“ zu dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

Peking hatte kurz zuvor erklärt, auf „positive Ergebnisse“ im Zollkonflikt zu hoffen. „Wir hoffen, dass die USA mit China zusammenarbeiten werden, um (...) auf der Grundlage von Gleichheit, Respekt und gegenseitigem Nutzen positive Ergebnisse anzustreben“, erklärte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian.

