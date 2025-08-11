Ehefrau musste Absturz von Mann (66) mitansehen

Rettungseinsatz in schwierigem Gelände

Aus vorerst unbekannter Ursache kam der Ehemann (66) zu Sturz. Er geriet über den Wanderweg hinaus und stürzte über steiles Gelände Richtung eines Baches ab. 30 Meter stürzte der Wanderer in die Tiefe, bis er im Gebüsch schwer verletzt liegen blieb. Die geschockte Ehefrau setzte den Notruf ab. Die Einsatzkräfte bargen den Schwerverletzten nach der Erstversorgung und brachten ihn mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Kufstein.