Ehefrau musste Absturz von Mann (66) mitansehen

Ein schwerer Alpinunfall ereignete sich Montagnachmittag in Schwendau im Zillertal in Tirol. Ein Wanderer (66) stürzte 30 Meter von einem Wanderweg ab und verletzte sich schwer. Seine Ehefrau musste das Unglück mitansehen.
Das Ehepaar aus Deutschland fuhr Montag mit der Penkenbahn auf den Berg und machte sich über einen markierten Wanderweg über das Astegger Tal Richtung Schwendau auf. Oberhalb der Ortschaft Burgstall kam es kurz nach 16 Uhr zu dem Unglück.
Rettungseinsatz in schwierigem Gelände
Aus vorerst unbekannter Ursache kam der Ehemann (66) zu Sturz. Er geriet über den Wanderweg hinaus und stürzte über steiles Gelände Richtung eines Baches ab. 30 Meter stürzte der Wanderer in die Tiefe, bis er im Gebüsch schwer verletzt liegen blieb. Die geschockte Ehefrau setzte den Notruf ab. Die Einsatzkräfte bargen den Schwerverletzten nach der Erstversorgung und brachten ihn mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Kufstein.
Im Einsatz standen Bergretter, Alpinpolizisten und ein Team des Notarzthubschraubers Heli 3.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.