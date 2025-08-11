Neue Liebe statt Sohn? Cathy attackiert Hummels

Mittendrin, statt nicht dabei

Mittendrin, statt nicht dabei war hingegen die neue Liebe von Mats Hummels. Das 26-jährige Model Nicola Cavanis schmiegte sich während der Verabschiedung immer wieder eng an Mats an – und zog damit auch die Blicke der Kameras auf sich. Da war der Sündenbock eben schnell gefunden ...