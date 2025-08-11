Neue Liebe statt Sohn? Cathy attackiert Hummels

Riesige Aufregung im Hause Hummels! Der deutsche Ex-Nationalteamspieler wird nach seinem Abschiedsspiel in Dortmund von seiner Ex-Frau Cathy hart attackiert. Grund: Der 36-Jährige feierte lieber mit seiner neuen Liebe, statt mit seinem Sohn ...
Mehr als 80.000 Fans waren am Sonntag dabei, als Hummels seine Mannschaft ein letztes Mal im Trikot von Borussia Dortmund gegen Juventus Turin aufs Feld geführt hatte, doch sein Sohn Ludwig fehlte genauso wie seine Ex-Frau Cathy. Aber warum?
„Wir waren nicht eingeladen“
Frau Hummels postete die Erklärung fast zeitgleich in einer Instagram-Story. „Zur Klarstellung, wir verpassen nicht mit Absicht das Abschlussspiel von Mats Hummels. Ich habe meinem Sohn extra eine Zeitung hingelegt, damit er alles nachlesen kann. Der Grund, warum wir nicht dabei sind, ist schlichtweg: Wir waren nicht eingeladen oder wussten davon.“
Mittendrin, statt nicht dabei
Mittendrin, statt nicht dabei war hingegen die neue Liebe von Mats Hummels. Das 26-jährige Model Nicola Cavanis schmiegte sich während der Verabschiedung immer wieder eng an Mats an – und zog damit auch die Blicke der Kameras auf sich. Da war der Sündenbock eben schnell gefunden ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.