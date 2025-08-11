Vorteilswelt
Abschiedsspiel-Ärger

Neue Liebe statt Sohn? Cathy attackiert Hummels

Fußball International
11.08.2025 20:18
Nicola Cavanis (l.), Cathy Hummels (M.) und Mats Hummels.
Nicola Cavanis (l.), Cathy Hummels (M.) und Mats Hummels.(Bild: Krone KREATIV/AFP instagram)

Riesige Aufregung im Hause Hummels! Der deutsche Ex-Nationalteamspieler wird nach seinem Abschiedsspiel in Dortmund von seiner Ex-Frau Cathy hart attackiert. Grund: Der 36-Jährige feierte lieber mit seiner neuen Liebe, statt mit seinem Sohn ...  

Mehr als 80.000 Fans waren am Sonntag dabei, als Hummels seine Mannschaft ein letztes Mal im Trikot von Borussia Dortmund gegen Juventus Turin aufs Feld geführt hatte, doch sein Sohn Ludwig fehlte genauso wie seine Ex-Frau Cathy. Aber warum? 

(Bild: Krone KREATIV/instagram hummels)

„Wir waren nicht eingeladen“
Frau Hummels postete die Erklärung fast zeitgleich in einer Instagram-Story. „Zur Klarstellung, wir verpassen nicht mit Absicht das Abschlussspiel von Mats Hummels. Ich habe meinem Sohn extra eine Zeitung hingelegt, damit er alles nachlesen kann. Der Grund, warum wir nicht dabei sind, ist schlichtweg: Wir waren nicht eingeladen oder wussten davon.“

Mittendrin, statt nicht dabei
Mittendrin, statt nicht dabei war hingegen die neue Liebe von Mats Hummels. Das 26-jährige Model Nicola Cavanis schmiegte sich während der Verabschiedung immer wieder eng an Mats an – und zog damit auch die Blicke der Kameras auf sich. Da war der Sündenbock eben schnell gefunden ... 

Porträt von krone Sport
krone Sport
