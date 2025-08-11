PSG sortiert Donnarumma aus! Top-Klubs wollen ihn

Neo-Keeper kam für 40 Millionen Euro

Die Pariser scheinen künftig auf Lucas Chevalier zu setzen. Der 23-jährige Franzose war vergangene Woche für kolportierte 40 Mio. Euro Ablöse vom Ligarivalen Lille gekommen und soll laut „L‘Equipe“ gegen Tottenham im Tor stehen. Donnarumma war im Sommer 2021 nach dem EM-Titel mit Italien ablösefrei von AC Milan zu PSG gewechselt und hatte dem Millionenklub mit starken Leistungen im Frühjahr erstmals zum lange angestrebten Gewinn der Champions League verholfen.