PSG sortiert Donnarumma aus! Top-Klubs wollen ihn

Startorhüter Gianluigi Donnarumma hat übereinstimmenden Medieninformationen zufolge bei Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain keine Zukunft mehr.
Der 26-jährige Italiener steht nicht im PSG-Kader für den europäischen Supercup am Mittwoch in Udine gegen Tottenham, berichtete unter anderem die französische Sportzeitung „L‘Equipe“ am Montag. Stattdessen soll er einen Klubwechsel anstreben. Donnarummas Vertrag in Paris gilt nur noch bis Sommer 2026.
Neo-Keeper kam für 40 Millionen Euro
Die Pariser scheinen künftig auf Lucas Chevalier zu setzen. Der 23-jährige Franzose war vergangene Woche für kolportierte 40 Mio. Euro Ablöse vom Ligarivalen Lille gekommen und soll laut „L‘Equipe“ gegen Tottenham im Tor stehen. Donnarumma war im Sommer 2021 nach dem EM-Titel mit Italien ablösefrei von AC Milan zu PSG gewechselt und hatte dem Millionenklub mit starken Leistungen im Frühjahr erstmals zum lange angestrebten Gewinn der Champions League verholfen.
Premier League ruft
Donnarumma werde den Klub höchstwahrscheinlich noch diesen, spätestens aber nächsten Sommer verlassen, schrieb Transfer-Influencer Fabrizio Romano auf X. „Die Beziehung ist vollständig zerbrochen, nachdem der Verein beschlossen hat, Gigio aus dem Kader für den Supercup auszuschließen.“ Wahrscheinlichste Destination sei demnach die englische Premier League. Chelsea und Manchester United sollen bereits ihr Interesse bekundet haben.
