NÖ: Baurecht „beschattet“ Garten von Anrainerin

Was soll man sich da denken? Das fragt sich nicht nur unsere Leserin. Sie hat von ihren Eltern ein altes Winzerhäuschen in Brunn am Gebirge geerbt. Wand an Wand stehen die idyllischen Bauwerke in der Gasse. Alle auf relativen schmalen, dafür langen Grundstücken. Unterbrochen wird die Idylle seit dem letzten Jahr durch einen hohen Wohnbau. Erhaltung des Ortsbildes? Offenbar nicht wichtig. Ebenso wenig, wie die Beeinträchtigung der Lebensqualität der Anrainer durch das hohe Bauwerk.