Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bald ist es vorbei

Jetzt Endspurt für die Wiener Öffi-Dauerbaustellen

Wien
11.08.2025 19:00
Die S-Bahnstammstrecke zwischen Praterstern und Floridsdorf ist noch bis 1. September gesperrt.
Die S-Bahnstammstrecke zwischen Praterstern und Floridsdorf ist noch bis 1. September gesperrt.(Bild: ÖBB Werner)

Die umfangreichen Sommerbauarbeiten bei den Öffis gehen jetzt endlich ins Finale und werden pünktlich abgeschlossen. Ab Herbst sind dann auch zwei neue Bimlinien unterwegs.

0 Kommentare

Auch in diesem Sommer gibt es wieder zahlreiche Baustellen, die den Betrieb bei den Öffis ordentlich beinträchtigen. Die gute Nachricht: Mehr als die Hälfte ist bereits geschafft. Die Einschränkungen gehen ins Finale und sie sind alle im Zeitplan.

Bei der U4 werden zwischen Schottenring und Friedensbrücke die Tunnelträger saniert.
Bei der U4 werden zwischen Schottenring und Friedensbrücke die Tunnelträger saniert.(Bild: Simon Wöhrer)

Die leidige U4-Sperre dauert nur noch bis 31. August. Zwischen Schottenring und Friedensbrücke erneuern die Wiener Linien hier die über 120 Jahre alte Tunnel-Infrastruktur. Während bei der U4 im Tunnel gearbeitet wird, finden über der Erde Gleisarbeiten bei gleich mehreren Straßenbahnlinien statt. Doch auch die Straßenbahn-Baustellen werden pünktlich fertig: Die Linien 6 und 18 fahren ab dem 23. August wieder durchgehend, während die Linien 9, 43, 71 und D dann ab dem 1. September in Betrieb gehen.

100 Baustellen

gibt es pro Jahr bei den Wiener Linien, um U-Bahn- und Straßenbahngleise auf Vordermann zu bringen. Großteils in der verkehrsärmeren Sommerzeit. 

Die Linie 2 fährt jetzt wieder auf ganzer Strecke. Der 1er ist seit 11. August wieder unterwegs. Die Linie 37 fährt ab 15. August wieder. Gearbeitet wird hier weiter, allerdings bei laufendem Betrieb. Ab 1. September fährt die Linie 18 wieder bis St. Marx und der 71er auf ganzer Linie. Hier gab es Kritik: für die gesperrten Stationen in Simmering gab es nämlich keinen Ersatz.

Erster Vorgeschmack auf Mega-S-Bahnsperre
Auf der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern gibt es noch bis 31. August Einschränkungen.Hier haben die ÖBB die Bahnsteige verlängert, Bau- und Tragwerke erneuert sowie die Bahninfrastruktur modernisiert. Ein erster Vorgeschmack auf die Mega-Sperre der Schnellbahn. Die Hauptschlagader des Öffinetzes wird 2026 für mehr als ein Jahr gesperrt.

Lesen Sie auch:
Die Linie 71 fährt bis 31. August nur zwischen Enkplatz und Kaiserebersdorf. 
In zwei Bezirken
Straßenbahnlinie ohne Ersatz sorgt für Ärger
08.07.2025
3 neue Bim-Linien
Stadt treibt den Öffi-Ausbau weiter stark voran
02.06.2025

Neben den ganzen Sanierungen schreitet der Netzausbau voran. Im Herbst gehen mit den Linien 12 und 27 nämlich zwei neue Straßenbahnlinien in Betrieb. Die Bauarbeiten für die Verlängerung der Linie 18 bis zum Stadion haben im Juni 2025 begonnen.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
20° / 29°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
19° / 29°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
18° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
18° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
17° / 29°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
207.537 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.680 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
150.989 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1427 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1100 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1010 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Wien
Bald ist es vorbei
Jetzt Endspurt für die Wiener Öffi-Dauerbaustellen
Kind brach Schweigen
Wien: Schul-Mediator deckt Serienmissbrauch auf
Geld für Ausbildung
Stadt erleichtert Frauen Einstieg in Arbeitsmarkt
Ein Jahr bedingt
Zwölf Autos angezündet: „Hatte viele Sorgen“
Schwerer Raubüberfall
Jugendliche attackieren Mann (43): Schuss fällt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf