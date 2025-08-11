Jetzt Endspurt für die Wiener Öffi-Dauerbaustellen

Die umfangreichen Sommerbauarbeiten bei den Öffis gehen jetzt endlich ins Finale und werden pünktlich abgeschlossen. Ab Herbst sind dann auch zwei neue Bimlinien unterwegs.
Auch in diesem Sommer gibt es wieder zahlreiche Baustellen, die den Betrieb bei den Öffis ordentlich beinträchtigen. Die gute Nachricht: Mehr als die Hälfte ist bereits geschafft. Die Einschränkungen gehen ins Finale und sie sind alle im Zeitplan.
Die leidige U4-Sperre dauert nur noch bis 31. August. Zwischen Schottenring und Friedensbrücke erneuern die Wiener Linien hier die über 120 Jahre alte Tunnel-Infrastruktur. Während bei der U4 im Tunnel gearbeitet wird, finden über der Erde Gleisarbeiten bei gleich mehreren Straßenbahnlinien statt. Doch auch die Straßenbahn-Baustellen werden pünktlich fertig: Die Linien 6 und 18 fahren ab dem 23. August wieder durchgehend, während die Linien 9, 43, 71 und D dann ab dem 1. September in Betrieb gehen.
gibt es pro Jahr bei den Wiener Linien, um U-Bahn- und Straßenbahngleise auf Vordermann zu bringen. Großteils in der verkehrsärmeren Sommerzeit.
Die Linie 2 fährt jetzt wieder auf ganzer Strecke. Der 1er ist seit 11. August wieder unterwegs. Die Linie 37 fährt ab 15. August wieder. Gearbeitet wird hier weiter, allerdings bei laufendem Betrieb. Ab 1. September fährt die Linie 18 wieder bis St. Marx und der 71er auf ganzer Linie. Hier gab es Kritik: für die gesperrten Stationen in Simmering gab es nämlich keinen Ersatz.
Erster Vorgeschmack auf Mega-S-Bahnsperre
Auf der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern gibt es noch bis 31. August Einschränkungen.Hier haben die ÖBB die Bahnsteige verlängert, Bau- und Tragwerke erneuert sowie die Bahninfrastruktur modernisiert. Ein erster Vorgeschmack auf die Mega-Sperre der Schnellbahn. Die Hauptschlagader des Öffinetzes wird 2026 für mehr als ein Jahr gesperrt.
Neben den ganzen Sanierungen schreitet der Netzausbau voran. Im Herbst gehen mit den Linien 12 und 27 nämlich zwei neue Straßenbahnlinien in Betrieb. Die Bauarbeiten für die Verlängerung der Linie 18 bis zum Stadion haben im Juni 2025 begonnen.
