Jetzt Endspurt für die Wiener Öffi-Dauerbaustellen

Die leidige U4-Sperre dauert nur noch bis 31. August. Zwischen Schottenring und Friedensbrücke erneuern die Wiener Linien hier die über 120 Jahre alte Tunnel-Infrastruktur. Während bei der U4 im Tunnel gearbeitet wird, finden über der Erde Gleisarbeiten bei gleich mehreren Straßenbahnlinien statt. Doch auch die Straßenbahn-Baustellen werden pünktlich fertig: Die Linien 6 und 18 fahren ab dem 23. August wieder durchgehend, während die Linien 9, 43, 71 und D dann ab dem 1. September in Betrieb gehen.