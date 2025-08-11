Windkraft bangt um Milliarden-Investitionen

Auch die Spitzenkappung im Entwurf ist der Branche ein Dorn im Auge. Sie schmälert die Umsätze betont auch Florian Maringer, Geschäftsführer der IG Windkraft. „Diese Spitzen existieren in der Windkraft gar nicht.“ Mit so einer „Willkür“ verschenke die Bundesregierung leistbaren Strom aus Windenergie zu Gunsten von teurem Gas. Bei der "Spitzenkappung" sollen Anlagen bei "zu viel" Stromproduktion abgeschaltet werden, um die Netze zu entlasten. Auch eine weitere Änderung zieht Kritik nach sich. Pro Jahr muss die APG an über 100 Tagen eingreifen, um das Netz zu stabilisieren. Dafür wurden die Erzeuger bisher entschädigt, was sich ändern soll.