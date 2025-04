Fast 10.000 Euro Schulden auf 2500 Euro reduziert

Doch noch Einigung auf eine Abschlagszahlung

Diese zeigte sich schließlich doch kulant und willigte in eine Abschlagszahlung ein. Statt der geforderten knapp 10.000 Euro muss Frau L. nun nur noch 2500 Euro bezahlen – und ist ihre Schulden danach endgültig los. „Ich bin so erleichtert und danke Ihnen von Herzen“, sagte sie, als wir ihr die gute Nachricht mitteilten. Sie nahm das Angebot sofort an. Ein Schritt in Richtung Frieden – nach so vielen Jahren finanzieller Belastung.