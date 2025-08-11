Insolvenzantrag: Sorge um Wiener Kult-Lokal

Schlechte Nachrichten aus der Wiener Gastroszene. Die Firma hinter dem Kultlokal Bettel-Alm hat am Montag einen Insolvenzantrag gestellt.
Konkret betroffen ist die „Salchenegger GmbH“. Die Geschäftsführung musste am Montag pflichtgemäß einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Handelsgericht Wien stellen. Sie hält 100 Prozent der Geschäftsanteile an der „DER BETTELSTUDENT Betriebs GmbH“, welche auch das Lokal Bettel-Alm im 1. Wiener Bezirk betreibt.
Betrieb wird fortgeführt
Jedoch gibt es Hoffnung für die Partytiger: Denn der Insolvenzantrag sei Bestandteil einer Restrukturierung der Unternehmensstruktur, heißt es in einer entsprechenden Aussendung. Der Betrieb der Bettel-Alm sowie die Dienstverhältnisse seien von dem Insolvenzantrag nicht unmittelbar betroffen. Die Bettel-Alm werde daher uneingeschränkt weitergeführt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.