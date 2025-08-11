Insolvenzantrag: Sorge um Wiener Kult-Lokal

Betrieb wird fortgeführt

Jedoch gibt es Hoffnung für die Partytiger: Denn der Insolvenzantrag sei Bestandteil einer Restrukturierung der Unternehmensstruktur, heißt es in einer entsprechenden Aussendung. Der Betrieb der Bettel-Alm sowie die Dienstverhältnisse seien von dem Insolvenzantrag nicht unmittelbar betroffen. Die Bettel-Alm werde daher uneingeschränkt weitergeführt.