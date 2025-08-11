Küche stand in Flammen: Nachbarn als Brandmelder

Aufmerksame Nachbarn schlugen am Montag um 14.17 Uhr Alarm. Sie hatten bemerkt, dass es in einer Wohnanlage am Linzer Gierkeweg aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss rauchte.
Aus derzeit noch unbekannter Ursache war ein Brand in der Küche ausgebrochen, so die Berufsfeuerwehr: „Durch einen Atemschutztrupp wurde die betroffene Wohnung umgehend durchsucht und die Brandbekämpfung vorgenommen. Parallel dazu wurde das Stiegenhaus und die angrenzenden Wohnungen von einem weiteren Trupp kontrolliert und mit einem Hochleistungslüfter belüftet.“
Nach 20 Minuten war alles unter Kontrolle
Nach 20 Minuten konnte vom Einsatzleiter „Brand aus“ gegeben werden. Glücklicherweise hatte sich niemand in der Brandwohnung befunden. Alle weiteren Wohnungen des Gebäudes wurden nicht beeinträchtigt.
