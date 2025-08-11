Küche stand in Flammen: Nachbarn als Brandmelder

Aus derzeit noch unbekannter Ursache war ein Brand in der Küche ausgebrochen, so die Berufsfeuerwehr: „Durch einen Atemschutztrupp wurde die betroffene Wohnung umgehend durchsucht und die Brandbekämpfung vorgenommen. Parallel dazu wurde das Stiegenhaus und die angrenzenden Wohnungen von einem weiteren Trupp kontrolliert und mit einem Hochleistungslüfter belüftet.“