Vor allem Jüngere haben Angst vor dem Telefonieren

Besonders ausgeprägt ist dies unter den Jüngeren: 44 Prozent der 16- bis 29-Jährigen gaben laut einer Umfrage des deutschen Branchenverbandes Bitkom an, Telefonate aus Angst bereits aufgeschoben zu haben. Insgesamt 33 Prozent der Befragten gaben explizit an, sich oft unwohl dabei zu fühlen, mit fremden Leuten zu telefonieren. Ebenfalls ein Drittel (32 Prozent) vereinbart Termine bei Dienstleistern wie Friseursalons oder Arztpraxen generell lieber per Mail oder Buchungsplattform, statt anzurufen.