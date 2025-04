Eishockey-Team wandelt auf den Spuren von 2024

„Wir haben sehr gut verteidigt, hatten ein gutes Penaltykilling und haben uns im Schlussdrittel dann auch gute Chancen herausgespielt. Ich finde, das war ein sehr gutes Spiel von uns! Dass wir trotzdem mit 0:4 verlieren, hat mit der Qualität des Gegners zu tun“, sagte Teamchef Roger Bader, nachdem Österreichs Eishockey-Herren am Donnerstag in Znaim den ersten Test gegen Tschechien verloren. Am Samtag (17.30 Uhr /krone.tv live) gibt’s in Linz gegen den noch ohne NHL-Cracks antretenden Weltmeister das Re-Match für Österreichs Cracks, die auf den Spuren von 2024 wandeln!