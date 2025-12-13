„Das EU-Verbot von Verbrennern war falsch“

Offenbar sind ab 2035 doch nicht mehr nur E-Motoren erlaubt, die EU-Kommission dürfte vom Totalverbot von Verbrennern abkehren. Während Klimaschützer den Schwenk kritisieren, begrüßt ihn Branchenvertreter Rudolf Mark. Welche Folgen hat das kolportierte Aus des Verbrenner-Verbots für Oberösterreichs Schlüsselindustrie?