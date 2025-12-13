„Das EU-Verbot von Verbrennern war falsch“

Jetzt LIVE: Grazer AK empfängt den LASK
Bundesliga im Ticker
Offenbar sind ab 2035 doch nicht mehr nur E-Motoren erlaubt, die EU-Kommission dürfte vom Totalverbot von Verbrennern abkehren. Während Klimaschützer den Schwenk kritisieren, begrüßt ihn Branchenvertreter Rudolf Mark. Welche Folgen hat das kolportierte Aus des Verbrenner-Verbots für Oberösterreichs Schlüsselindustrie?
Die EU dürfte den Rückwärtsgang einlegen: Die Kommission will, wie berichtet, das eigentlich ab 2035 geplante Totalverbot von Verbrennungsmotoren offenbar kippen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber noch nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.