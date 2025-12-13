Der Grazer AK empfängt den LASK – ab 17 Uhr LIVE

Das jüngste 2:2 in Hartberg soll aus Sicht des LASK keinesfalls eine Bremse, höchstens eine Verschnaufpause gewesen sein. Vielmehr wollen die Athletiker im Heimspiel gegen den GAK an jene Sechs-Siege-Serie anschließen, mit der sich die Linzer zuvor von weit unten bis fast an die Tabellenspitze kickten – auf diese fehlen nur drei Punkte. „Wenn man eine solche Serie aufweist, versucht man natürlich, diese weiter fortzusetzen“, betonte Kühbauer, der Vater des schwarz-weißen Aufschwungs. In neun Pflichtspielen hat der LASK unter seiner Ägide acht Siege gefeiert. „Wir fahren nach Graz, um dort wieder ein gutes Spiel zu zeigen und ungeschlagen zu bleiben.“