Der Grazer AK empfängt den LASK – ab 17 Uhr LIVE

17. Runde der österreichischen Bundesliga. Der Grazer AK empfängt den LASK, wir berichten ab 17 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Das jüngste 2:2 in Hartberg soll aus Sicht des LASK keinesfalls eine Bremse, höchstens eine Verschnaufpause gewesen sein. Vielmehr wollen die Athletiker im Heimspiel gegen den GAK an jene Sechs-Siege-Serie anschließen, mit der sich die Linzer zuvor von weit unten bis fast an die Tabellenspitze kickten – auf diese fehlen nur drei Punkte. „Wenn man eine solche Serie aufweist, versucht man natürlich, diese weiter fortzusetzen“, betonte Kühbauer, der Vater des schwarz-weißen Aufschwungs. In neun Pflichtspielen hat der LASK unter seiner Ägide acht Siege gefeiert. „Wir fahren nach Graz, um dort wieder ein gutes Spiel zu zeigen und ungeschlagen zu bleiben.“
Allerdings muss Kühbauer diesmal personell etwas umdenken. Mit Außenverteidiger George Bello und dem zentralen Abwehrmann Joao Tornich sind zwei Stammkräfte gesperrt. In Graz ist für die Athletiker ohnehin kein Spaziergang zu erwarten. Zumal die Rotjacken drei Siege aus den jüngsten fünf Partien holten und bereits fünf Punkte zwischen sich und Schlusslicht Blau-Weiß gebracht haben. Man schaue dementsprechend „voller Zuversicht“ auf das Duell mit dem LASK, erklärte Trainer Ferdinand Feldhofer. Er erntet die Früchte der Geduld während der ergebnismäßigen Flaute zu Saisonbeginn. „Daraus sind wir gestärkt herausgekommen, und deswegen sind wir jetzt einfach noch näher zusammen.“
