Ab 14. Dezember

Neuer Bahnfahrplan bringt Linz mehr Verbindungen

Oberösterreich
13.12.2025 11:01
Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch (li.) mit dem Linzer Mobilitätsreferent, VP-Stadtvize ...
Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch (li.) mit dem Linzer Mobilitätsreferent, VP-Stadtvize Martin Hajart.(Bild: Lea Sophie Hiegelsberger)

Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember bringen Westbahn und ÖBB zahlreiche Neuerungen auf die Schiene. Vor allem Linz darf sich über deutlich dichtere Takte, neue Direktverbindungen und mehr Komfort freuen. Was sich für Pendler, Fernreisende und den Regionalverkehr konkret ändert, lesen Sie hier.

Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember bringen Westbahn und ÖBB spürbare Verbesserungen für Bahnreisende in Oberösterreich, von denen vor allem Linz profitiert. Auf der Weststrecke verdichtet die Westbahn ihr Angebot zwischen Linz und Wien auf einen durchgehenden 30-Minuten-Takt von früh bis abends. Damit gibt es künftig zehn Prozent mehr Fernverkehrszüge als bisher und so viele Westbahn-Verbindungen wie noch nie. Ergänzt wird das Angebot durch zusätzliche Frühverbindungen sowie neue Züge zu den Hauptverkehrszeiten. Auch das Spätangebot wird ausgeweitet, was insbesondere Berufstätigen, Studierenden und Freizeitreisenden zugutekommt.

Stärkung des Öffi-Verkehrs
Mobilitätsreferent, VP-Stadtvize Martin Hajart spricht von einem klaren Gewinn für die Stadt und verweist auf eine Stärkung des öffentlichen Verkehrs sowie eine höhere Attraktivität von Linz als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Auch Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch hebt die verbesserten Angebote für Pendler, Geschäftsreisende und Bahnreisende insgesamt hervor und sieht Linz durch den dichteren Takt weiter als zentralen Verkehrsstandort gestärkt.

Graz im Zweistunden-Takt
Auch bei den ÖBB bringt der neue Winterfahrplan Neuerungen. Mit dem neuen Interregio-Angebot wird die Verbindung zwischen Linz und Graz ausgebaut. Künftig verkehren acht tägliche Zugpaare im Zwei-Stunden-Takt zwischen den beiden Städten, bislang waren es fünf. Zum Einsatz kommen moderne, barrierefreie Triebzüge mit 1.-Klasse-Bereich, Snackzonen mit Trolley-Service und verbessertem Sitzkomfort.

Passauerbahn zurück
Im Regional- und Nahverkehr kehren nach fast zwei Jahren Bauzeit drei Verbindungen der Passauerbahn (REX 50) zwischen Linz, Wels, Schärding und Passau in den Fahrplan zurück. Zudem wird die Salzkammergutbahn (REX 70) künftig bis Selzthal verlängert und damit direkt an das neue Interregio-Netz in Richtung Graz angebunden. Zusätzliche Frühverbindungen auf der S1 zwischen Linz und Garsten sowie auf der S3 ins Industrieviertel sollen den morgendlichen Pendelverkehr im Großraum Linz entlasten.

Ab 14. Dezember
