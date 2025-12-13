Neuer Bahnfahrplan bringt Linz mehr Verbindungen

Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember bringen Westbahn und ÖBB spürbare Verbesserungen für Bahnreisende in Oberösterreich, von denen vor allem Linz profitiert. Auf der Weststrecke verdichtet die Westbahn ihr Angebot zwischen Linz und Wien auf einen durchgehenden 30-Minuten-Takt von früh bis abends. Damit gibt es künftig zehn Prozent mehr Fernverkehrszüge als bisher und so viele Westbahn-Verbindungen wie noch nie. Ergänzt wird das Angebot durch zusätzliche Frühverbindungen sowie neue Züge zu den Hauptverkehrszeiten. Auch das Spätangebot wird ausgeweitet, was insbesondere Berufstätigen, Studierenden und Freizeitreisenden zugutekommt.