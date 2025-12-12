Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Am Freitag, den 10. Jahrestag des Pariser Klimaabkommens von 2015, haben Greenpeace-Aktivisten den Kreisverkehr um den Triumphbogen im Zentrum von Paris mit oranger Farbe eingefärbt (siehe Video oben).
Die Fahrbahn des riesigen Kreisverkehrs um den Arc de Triomphe de l’Étoile präsentierte sich orange. Vor genau zehn Jahren, im Dezember 2015, hat Greenpeace die Fahrbahn mit gelber Farbe besprüht, um den Kreisverkehr, der einen Durchmesser von rund 240 Metern hat, quasi in eine riesige Sonne zu verwandeln.
Die Aktivisten erklärten, Ziel dieser Aktion sei es, „das Bewusstsein für die anhaltende Unsichtbarkeit der von der Klimakrise am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen schärfen”.
Am Freitag jährte sich die Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens von 2015 zum bereits zehnten Mal. Das Abkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag, den 195 Vertragsparteien anlässlich der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen mit dem Ziel des Klimaschutzes in Nachfolge des Kyoto-Protokolls geschlossen haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.