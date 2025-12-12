Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein

Die Fahrbahn des riesigen Kreisverkehrs um den Arc de Triomphe de l’Étoile präsentierte sich orange. Vor genau zehn Jahren, im Dezember 2015, hat Greenpeace die Fahrbahn mit gelber Farbe besprüht, um den Kreisverkehr, der einen Durchmesser von rund 240 Metern hat, quasi in eine riesige Sonne zu verwandeln.